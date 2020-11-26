Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 3: Wixerl ist verliebt

ATVStaffel 1Folge 3vom 26.11.2020
50 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Alice hat endlich ihren Drehpartner gefunden. Jetzt steht ihrem Traum vom Einstieg ins Erotikgeschäft eigentlich nichts mehr im Wege. Doch die ersten Aufnahmen mit Milan gestalten sich schwieriger, als gedacht. Klaus will unbedingt einen Kuchen backen, doch er scheitert bereits bei der Trennung von Eigelb und Dotter. Für Wixerl wird es spannend: Er trifft zum ersten Mal eine Frau, die er im Discounter kennengelernt hat.

