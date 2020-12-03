Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 4vom 03.12.2020
47 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

Alice ist genervt und muss ihre Dreharbeiten schlagartig abbrechen: Milan hat aufgrund der Sprachbarriere offensichtlich nicht verstanden, dass er bei einem Erotikfilm mitmachen soll. Hedwig aus Linz hat sich unterdessen vorgenommen, ihren Freundinnen und Klaus die Magie der dynamischen Meditation nahezubringen. Außerdem trifft Wixerl sein Date Angela in Wien und geht dafür gleich in die Vollen. Ob er trotzdem erfolgreich sein wird?

