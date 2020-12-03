Staffel 1 Folge 4: Heiße Luft im GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Staffel 1 Folge 4: Heiße Luft im Gemeindebau
47 Min. 03.12.2020
Alice ist genervt und muss ihre Dreharbeiten schlagartig abbrechen: Milan hat aufgrund der Sprachbarriere offensichtlich nicht verstanden, dass er bei einem Erotikfilm mitmachen soll. Hedwig aus Linz hat sich unterdessen vorgenommen, ihren Freundinnen und Klaus die Magie der dynamischen Meditation nahezubringen. Außerdem trifft Wixerl sein Date Angela in Wien und geht dafür gleich in die Vollen. Ob er trotzdem erfolgreich sein wird?
