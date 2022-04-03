Staffel 3 Folge 2: Klaus und Co sind verwirrtJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Klaus und Co sind verwirrt
Alice ist mit Julia auf einem Date mit Julias neuem Herzblatt. Doch der wortkarge Junge scheint Alice nicht in den Kram zu passen und irgendwie wird sie nicht warm mit ihm. Macht ja nichts, denn Julia stört das alles nicht und er zahlt auch ein Energy-Getränk. Also einfach perfekt der Junge. In der Nähe von Linz wartet Klaus auf sein Blind Date. Das Picknick ist vorbereitet. Sekt und Biskotten stehen bereit. Die ersten wichtigsten Dating Tipps sind mit Leo einstudiert, also kann nichts mehr schief gehen, glaubt Klaus. Er ist ja vorbereitet. Naja, das kann spannend werden. Wixerl aus Wiener Neustadt hat das Land verlassen und ist gemeinsam mit dem Bauern nach Rhodos geflogen. Warum? Er hat 1999 dort einmal gearbeitet. Jetzt möchte er alte Bekannt aufsuchen und bei einem Ouzo über alte Zeiten lachen. Guter Plan und die Schnitzeljagd nach Wixerls Vergangenheit beginnt. In einem Grazer Gemeindebau leben Karim und Daniel. Die beiden nennen sich selbst die Gangsta aus Graz. Darum muss ein Youtube-Kanal her und das erste Video wird bereits produziert. Doch schnell stellt sich heraus, dass das harte Arbeit ist. Aber da muss man durch, denn der AMG winkt schon in ihrer Vorstellung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick