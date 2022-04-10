Staffel 3 Folge 3: Julia & Co im Flirtfieber vom 10.04.2022Jetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
In Baden ist heute Kochen angesagt. Julia möchte für ihren Liebsten ein ganz besonderes Essen vorbereiten. Alice gibt seelische Unterstützung. In der Nähe von Linz bezirzt Klaus nun seine Nachbarin. Leo, der Lovecoach, ist näher als man denkt und Klaus ungeschickter als man erwartet. Zudem arbeiten die Beiden an einer neuen Karriere: Sie werden Tiktoker! Wixerl aus Wiener Neustadt macht Rhodos unsicher. Nach der langen Suche nach Griechen, die Wixerl von früher kennen sollten, geht es in die Innenstadt. Dort wird kräftig getrunken und Wixerl kommt mit jedem Griechen ins Gespräch. Kein Wunder, er spricht ja auch jede Sprache ab 2 Promille und der Bauer hatte ohnehin noch nie Verständigungsprobleme.
