Staffel 3 Folge 5: Wixerl und Co in UrlaubsstimmungJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 5: Staffel 3 Folge 5: Wixerl und Co in Urlaubsstimmung
In Möllersdorf bereitet sich Alice auf ihr heutiges Date vor. Doch es ist eigentlich nicht ihr Date, sondern für Julia. Alice plant Julia mit einem anderen Kerl zu verkuppeln, da ihr der derzeitige Freund nicht passt. Julia weiß davon noch nichts. Auch das Date von Alice hat keine Ahnung. Das kann ja mal spannend werden. In der Nähe von Linz sind Klaus und Leo bereit für neue Taten. Sie wollen Campen und die Welt erobern. Also eigentlich nach Niederösterreich, denn dort sollen laut Love Coach die Frauen offener für Klaus sein. Wixerl aus Wiener Neustadt lernt in Rhodos seinem Freund, dem Bauern, das Schwimmen. Nachdem alle Schwimmhilfen samt Bauer versenkt wurden, geht es in die Altstadt von Rhodos. Dort nimmt Wixerl Abschied von seiner geliebten Insel. In Graz gehen Karim und seine Freunde in die Innenstadt um Insta-Namen von Damen zu bekommen. Der Eine schwört auf die Rolex, der Andere auf ein Lächeln mit leichter Alko-Fahne. Die Erfolge sprechen für sich. Nachmachen lohnt sich, wenn man Single bleiben will.
