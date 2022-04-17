Staffel 3 Folge 4: Karim, Daniel & Co suchen FollowerJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 4: Staffel 3 Folge 4: Karim, Daniel & Co suchen Follower
In Baden ist heute Kochen angesagt. Julia hat für ihren Liebsten gekocht und der wortkarge Lover sitzt auf der Couch und lässt sich bedienen. Ein echtes Herzerl, aber Julia macht das nicht viel. Hauptsache ein Mann im Haus. Doch irgendwie kommt nicht so richtig Stimmung bei den Beiden auf. Da helfen nicht einmal die syrischen Weinblätter. In der Nähe von Linz sind Klaus und Tiktok-Newcomer Leo mitten in ihrem Videodreh. Die Kulisse: Wäscheleine, Camper und Wohnung. Für die Sonne ist Klaus zuständig. Ein Wunder, dass es nicht regnet. Das Ziel ist es, möglichst viele Follower zu bekommen. Was sie aber mit denen dann machen wollen ist unklar. Wixerl aus Wiener Neustadt macht Rhodos unsicher. Nach einer durchzechten Innenstadt Tour scheint die Welt am nächsten Morgen wieder rosarot. Nachdem alle weiblichen Geschöpfe vom Balkon des Hotels zwangsbeflirtet wurden, geht es ans Meer. Der Bauer muss heute schwimmen lernen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick