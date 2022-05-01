Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 6vom 01.05.2022
48 Min.Folge vom 01.05.2022Ab 12

In Baden hat Julia eine schwere Entscheidung zu treffen. Rudi oder Moe. Dabei soll ihr Alice helfen, die kein Rudi-Fan ist, und sie mit Moe verkuppelt hat. In der Nähe von Linz sind Klaus und Leo unterwegs nach Niederösterreich. Natürlich im Camper. Wixerl aus Wiener Neustadt ist zurück in Österreich. Hier erfüllt er sich noch die letzten Wünsche seiner Bucket-List: Ein Flug über den Schneeberg und ein Besuch seiner Heimatstadt Puchberg am Schneeberg.

