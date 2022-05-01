Klaus & Co auf großer TourJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 6: Klaus & Co auf großer Tour
48 Min.
In Baden hat Julia eine schwere Entscheidung zu treffen. Rudi oder Moe. Dabei soll ihr Alice helfen, die kein Rudi-Fan ist, und sie mit Moe verkuppelt hat. In der Nähe von Linz sind Klaus und Leo unterwegs nach Niederösterreich. Natürlich im Camper. Wixerl aus Wiener Neustadt ist zurück in Österreich. Hier erfüllt er sich noch die letzten Wünsche seiner Bucket-List: Ein Flug über den Schneeberg und ein Besuch seiner Heimatstadt Puchberg am Schneeberg.
