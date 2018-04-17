Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 17.04.2018: Christina und Paula
44 Min.Folge vom 17.04.2018Ab 12
Von allen Kandidaten hat Christina aus Houston, Texas, am meisten Gewicht verloren. Sie startete mit 320 Kilo und wog nach gut zwei Jahren nur noch 83 Kilo. Doch das war noch lange nicht genug für die frisch geschiedene Frau. Inzwischen geht es Christina gesundheitlich nicht mehr gut: Ihre frühere Esssucht hat sich in Magersucht verwandelt. Dr. Now muss seine Patientin nun dazu bringen, wieder Gewicht zuzulegen, aber das ist das Letzte, was Christina im Sinn hat. Doch was sie momentan noch mehr beschäftigt, ist der enorme Hautüberschuss, den sie sich operativ entfernen lässt, um endlich ihrem eigenen Schönheitsideal zu entsprechen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.