Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 08.05.2018: Chay und Pauline
89 Min.Folge vom 08.05.2018Ab 12
Pauline hat 136 Kilo abgenommen, doch ihre Gesundheit hat sich drastisch verschlechtert. Nachdem sie zuhause kollabierte und in die Notaufnahme gebracht wurde, stellen die Ärzte fest, dass Paulines Nieren versagen. Außerdem hat sich durch ihren heimlichen Schmerzmittelmissbrauch ein gefährliches Geschwür gebildet. Dr. Now muss eine Not-OP einleiten, um ihr Leben zu retten. Doch nach der Operation weigert sich die Patientin, das Bett zu verlassen und sich zu bewegen. Auch Chay steht vor einer großen Herausforderung: Der einst stark fettleibige Mann hat nicht nur Gewicht verloren, sondern auch eine völlig neue Identität als Transgender.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.