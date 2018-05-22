Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 22.05.2018: Angel und Charity
44 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 12
Vor ihrer OP zur Gewichtsreduktion wog Angel 259 Kilo und stopfte sich ständig mit Essen voll. Ihre Ehe mit Donnie war am Ende, und auch für Sohn Andrew konnte sie wegen ihrer Fettleibigkeit kaum sorgen. Doch nun hat Angel extrem abgenommen, bringt 113 Kilo auf die Waage und konnte bereits die erste Hautentfernung am Bauch vornehmen lassen. Andrew hat wieder eine Mutter und Donnie muss nicht mehr ihr Pfleger sein. Aber jetzt hat Angel schlimme Knieprobleme bekommen. Die Schmerzen sind so stark, dass sich die Familienmutter kaum bewegen kann und wieder Rundumversorgung braucht. Doch für die notwendige Knie-OP muss sie unter 90 Kilo kommen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.