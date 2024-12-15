Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 15.12.2024: J.T. und Seana
89 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12
Seit seiner Kindheit ist Essen J.T.‘s einziger Lebensinhalt. Als sein Gewicht 405 Kilo erreicht, warnen ihn die Ärzte, dass sein Herz jeden Moment versagen könne. Deshalb nimmt der 32-Jährige den beschwerlichen Weg zu Dr. Now nach Houston auf sich und wird von ihm auf eine 1200-Kalorien-Diät gesetzt. Sein Ziel: So viel abnehmen, dass er zur lebensrettenden Magen-OP zugelassen wird und sein riesiges Lymphödem am Bein behandelt werden kann. J.T. ist voller Motivation und verliert schnell Gewicht. Doch dann droht seine Beziehung mit Partnerin Jessica in die Brüche zu gehen und J.T. verliert sein Ziel aus den Augen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.