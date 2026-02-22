Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 22.02.2026: Trista
42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Trista kämpft seit Jahrzehnten mit extremem Übergewicht, Essen ist für die 41-Jährige Trost und Zuflucht. Traumatische Erlebnisse, der Verlust ihres Kindes und tiefe Selbstzweifel haben sie immer weiter in die Esssucht getrieben. Inzwischen wiegt Trista fast 300 Kilo und ist im Alltag stark eingeschränkt. Doch sie will leben – und sucht Hilfe bei Dr. Nowzaradan. Mit strengen Ernährungsvorgaben, Therapie und schmerzhaften Rückschlägen beginnt für Trista ein harter Weg voller Hoffnung, Zweifel und entscheidender Bewährungsproben. Wird sie die Kraft finden, ihr Leben grundlegend zu verändern?
