Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 01.03.2026: Caleb
40 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Caleb ist erst 20 Jahre alt – und wiegt fast 365 Kilo. Sein Leben spielt sich größtenteils in der Wohnung seiner Mutter ab, geprägt von Isolation, depressiver Verstimmung und einer schweren Essstörung. Nach dem frühen Tod seines Bruders und seines Vaters droht auch ihm ein viel zu kurzes Leben. Als letzte Hoffnung wendet sich Caleb an Dr. Now und stellt sich einem gnadenlosen Abnehm-Programm. Strenge Diät, Therapie und radikale Veränderungen all seiner Lebensgewohnheiten fordern ihn körperlich wie seelisch heraus. Wird es Caleb gelingen, alte Muster zu durchbrechen und sich eine neue Zukunft zu erkämpfen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.