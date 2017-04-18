Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Leben mit 300 kg

Sean

TLCFolge vom 18.04.2017
45 Min.Folge vom 18.04.2017Ab 16

Sean Milliken aus Cameron Park in Kalifornien war schon immer das dickste Kind in seiner Wohngegend. Da er in der Schule schikaniert und später durch die Scheidung seiner Eltern traumatisiert wurde, suchte der Junge im übermäßigen Essen Trost. Jetzt, im Alter von 26, hat Sean eine sehr riskante Gewichtsgrenze erreicht: Er bringt fast 410 Kilo auf die Waage und kann sich ohne Hilfe kaum auf den Beinen halten. Der junge Mann ist ans Bett gefesselt und von der Hilfe seiner Mutter sowie Pflegepersonal abhängig. Wenn er nicht bald abnimmt, wird Sean seinen 30sten Geburtstag kaum erleben. Einzige Rettung ist für ihn eine Magen-Bypass-Operation.

