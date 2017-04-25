Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 25.04.2017: Die besten Momente
45 Min.Folge vom 25.04.2017Ab 12
In diesem Special der Doku-Serie werden noch einmal die Highlights der vergangenen zehn Jahre gezeigt: Welche Kandidaten haben den Kampf gegen die extreme Fettleibigkeit gewonnen? Wer hat es geschafft, sein Gewicht im Vorfeld so zu reduzieren, dass er zur rettenden Magen-Bypass-OP zugelassen wurde? Ihre Wege nach Houston, Texas, wo Dr. Younon Nowzaradan die 300-Kilo-Patienten behandelt, sind steinig, zumal viele Kandidaten das Bett seit Jahren nicht verlassen haben. Doch der Wunsch nach einem normalen Leben und der Wille für Kinder und Verwandte wieder da zu sein, hat sie gestärkt. Trotzdem ist die OP nur der erste Schritt auf einem langen, harten Pfad.
