Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 18.06.2019: Brianne
89 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 12
Brianne Dias aus Florence in Oregon ist 30 und bringt 337 Kilo auf die Waage. Ihr Körper ist kurz vor dem Zusammenbruch. Jeden Morgen muss sich die junge Frau zum Aufstehen zwingen - ein einziger Kampf gegen Schmerz und Erschöpfung. Doch die extreme Fettleibigkeit zerstört nicht nur Briannes Leben, sondern auch das ihrer Familie: Gatte Rick muss sie rundum versorgen, waschen und zur Toilette bringen und auch seine Tochter Cat hat inzwischen die Rolle einer Pflegerin. Außerdem nimmt das Mädchen sehr ungesunde Essgewohnheiten an, da Bri nur Fast Food in sich hineinstopft. Brianne muss ihr Leben ändern, weiß aber nicht, wie sie aus dem Teufelskreis ausbrechen kann.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.