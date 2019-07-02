Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.07.2019: Robin
88 Min.Folge vom 02.07.2019Ab 12
Beim Essen ist Robin glücklich, weil sie dann ihr elendes Leben für einen Moment ausblenden kann. Die 40-Jährige aus Meade, Kansas, wiegt 294 Kilo. Da die Knorpel in ihren Knien durch das extreme Übergewicht völlig abgenutzt wurden, sind die Schmerzen beim Aufstehen kaum zu ertragen. Gatte James und andere Verwandte müssen Robin rund um die Uhr versorgen, doch bei ihr dreht sich alles nur um die nächste Mahlzeit: Um im Supermarkt ihre Lieblingssnacks zu besorgen, quält sie sich sogar in den Rollstuhl. Doch nun tickt bei Robin - die Sorgen und Ängste immer mit Essen bekämpfte - die Uhr: Wenn sie nicht sofort abnimmt, wird sie ihr Bett nicht mehr verlassen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.