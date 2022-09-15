Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 15.09.2022: Julian
88 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12
Julian aus Tucson, Arizona, leidet sehr unter seinem extremen Übergewicht. Der 33-Jährige bringt 377 Kilo auf die Waage, hat am ganzen Körper Schmerzen und bekommt kaum Luft. Da Essen seine einzige Freude ist, futtert er den ganzen Tag – fast ausschließlich Kalorienbomben voller Zucker. Julian wohnt mit Ehefrau Irma, seine Mutter und Großmutter zusammen, die ihm bei allem helfen müssen. Doch der fettleibige junge Mann schämt sich sehr, wenn ihn seine Frau wäscht. Er weiß, dass er durch die ständige Völlerei in einem lebensgefährlichen Teufelskreis gefangen ist. Wird er es schaffen, auszubrechen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.