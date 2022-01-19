Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 19.01.2022: Tammy
88 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 12
Tammy Patton aus Texas hat bei ihrem Gewicht den Überblick verloren. Als die 41-Jährige zum letzten Mal auf die Waage stieg, war sie in den Dreißigern und hatte die 200 Kilo-Marke überschritten. Nun geht sie auf die 300 Kilo zu, kann kaum noch gehen und sich nicht selbst versorgen, so dass ihre Töchter bei ihr wohnen müssen – trotzdem muss sie essen, um ihren Schmerz zu verarbeiten: Der Vater ihrer drei Kinder wurde ermordet, ihre eigene Kindheit war grauenvoll. Doch Tammy ist inzwischen Großmutter und möchte sich um ihre Enkel kümmern. Kann Dr. Now ihr helfen, wieder am Leben teilzunehmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.