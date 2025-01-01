Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Schlossweinstube", Heidelberg

Kabel Eins
"Schlossweinstube", Heidelberg

"Schlossweinstube", HeidelbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Schlossweinstube", Heidelberg

44 Min.Ab 6

Heute lädt Sternekoch Martin Scharff mitten im Heidelberger Schloss in die "Schlossweinstube" ein. Der Geschäftsführer möchte die Sterneküche für jedermann zugänglich machen. Doch jetzt gilt es erstmal, seine Mitstreiter zu begeistern. Kann Martin mit seinem Team im Heidelberger Schloss für einen märchenhaften Abend sorgen?

Alle verfügbaren Folgen