Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Wickrather Brauhaus", Mönchengladbach

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Vorletzter Tag in Mönchengladbach: Bora und sein "Wickrather Brauhaus" sind alles andere als herkömmlich. Mit Modernität und Klasse möchte er auffallen und natürlich die Höchstpunktzahl abgreifen. Profikoch Mike Süsser und die vier Lokalpatrioten werden ganz genau hinschauen!

