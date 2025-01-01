"Wickrather Brauhaus", MönchengladbachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Wickrather Brauhaus", Mönchengladbach
44 Min.Ab 6
Vorletzter Tag in Mönchengladbach: Bora und sein "Wickrather Brauhaus" sind alles andere als herkömmlich. Mit Modernität und Klasse möchte er auffallen und natürlich die Höchstpunktzahl abgreifen. Profikoch Mike Süsser und die vier Lokalpatrioten werden ganz genau hinschauen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins