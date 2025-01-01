Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"DINER", Saarbrücken

"DINER", Saarbrücken

44 Min.Ab 6

Den Wochenauftakt im Saarland bestreitet Inhaber Ashraf in seinem "DINER". Der freundliche, ambitionierte Ägypter hat sich den Traum der eigenen Gastronomie verwirklicht und bietet mitten in der Saarbrücker Innenstadt handgemachte Pizza und Pasta an. Sein Lokal ist eine Kombination aus Restaurant und Schnellimbiss und Ashraf ist überzeugt, Mike und den Kollegen ordentlich einzuheizen!

