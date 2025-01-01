Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
"Am Kiependraeger", Nettetal

44 Min.Ab 6

Geballte Frauenpower gibt es am dritten Tag der Mönchengladbach-Woche: In Tanjas Restaurant "Am Kiependraeger" begeistert die 48-jährige Gastronomin ihre Gäste mit Gemütlichkeit und gutem Geschmack und wird von ihrer Tochter Dana im Service unterstützt. Ob heute der begehrte Goldene Teller in greifbare Nähe rückt?

