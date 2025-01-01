Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Sennhütte Bad Pyrmont", Bad Pyrmont
Zum Halbfinale im Weserbergland begrüßt heute Gastgeberin Birgit in der "Sennhütte Bad Pyrmont" die Konkurrenz. Ihr Ziel: einen Hauch Südtirol ins Weserbergland bringen. Neben dem gemütlichen Hüttenflair und toller Küche möchte Birgit vor allem mit ihrer Gastfreundschaft Profikoch Mike Süsser und die kritischen Mitstreiter begeistern. Ob der Goldene Teller heute näher rückt?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
