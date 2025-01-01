Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 6

Am Finaltag geht es für Profikoch Mike Süsser und Gastronomen nach Lübbenau/Spreewald. Im Ortsteil Groß Beuchow hat Koch Jörg Thiele die "Alte Kirche" zu neuem Leben erweckt. Schick, zeitgemäß und mit besonderem Konzept: Nahezu alle Produkte werden hier selbst angebaut und auf kreative, einmalige Art zusammengebracht. Jeder Teller soll ein Hingucker sein. Ob die strengen Kollegen Jörg genau auf die Finger schauen werden? Schließlich ist der goldene Teller zum Greifen nah!

