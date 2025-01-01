"Quetschekuche Stubb", Neustadt an der WeinstraßeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Quetschekuche Stubb", Neustadt an der Weinstraße
44 Min.Ab 6
Den gastronomischen Auftakt in der Pfalz macht Gastgeber Meinolf Sachse mit der "Quetschekuche Stubb". In seiner "Quetsche" werden nicht nur Gerichte auf den Teller, sondern auch Lächeln auf Gesichter gezaubert. Der gelernte Restaurantfachmann begeistert sowohl mit gutem Wein als auch mit regionalen Köstlichkeiten. Ob er den Nerv von Profi Mike Süsser und den Mitstreitern treffen wird?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
