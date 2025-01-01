Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zimt & Koriander", Hamburg

Kabel Eins
"Zimt & Koriander", Hamburg

"Zimt & Koriander", HamburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zimt & Koriander", Hamburg

44 Min.Ab 6

Im schönen Hamburger Stadtteil Eimsbüttel befindet sich das "Zimt & Koriander", das Herzstück des heutigen Gastgebers Gilmas Vechmpi. Zwischen hübschen Altbauten und vielen Grünflächen bietet der gebürtige Grieche Tapas-Spezialitäten aus seiner Heimat an. Ob er damit bei der hungrigen Konkurrenz punkten und den goldenen Teller abstauben kann?

Alle verfügbaren Folgen