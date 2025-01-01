Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Marco's Ingolstadt", Ingolstadt
44 Min.
Den klassischen Italiener sucht man im "Marco's Ingolstadt" vergeblich! Der jüngste Gastronom der Runde, der 25-jährige Marco Auernhammer, will heute nicht nur mit exklusivem Ambiente, sondern auch mit gehoben italienischer Kulinarik begeistern. Ob er damit den Wettkampf um den goldenen Teller für sich entscheidet?
