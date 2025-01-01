Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 6

Die Ingolstadt-Woche will der erfahrene Gastronom Stefan Spitzer namensgetreu mit einer Spitzenleistung krönen! Im dörflichen Osterwaal hat er sich mit seinem "Gasthaus Spitzer" auf moderne Wirtshausküche fokussiert - und die soll heute über Sieg und Niederlage entscheiden. Rückt der goldene Teller am Ende des Tages für ihn in greifbare Nähe?

