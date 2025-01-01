Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Daniel", Dresden
44 Min.Ab 6
Puristisch, aber keinesfalls langweilig geht es im Dresdner "Restaurant Daniel" weiter. Namensgeber und Koch Daniel Fischer brennt für seinen Job und geht mit unverfälschter Küche "ohne viele Kombis und Experimente" an den Start. Als erfahrener Küchenmeister und Prüfer ist er ein alter Hase, aber wird das auch für die Höchstpunktzahl reichen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins