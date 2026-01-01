Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 6

Zur Wochenmitte geht's in die besondere Eventlocation "Johann Restaurant & Elblounge". Diese wird von der sympathischen, ehrgeizigen Geschäftsfrau Laura Girke mit Leben gefüllt. Als gelernte Köchin und BWL-Absolventin deckt sie alle Bereiche ab und steht für moderne regionale Küche. Getoppt wird das Ganze mit einem traumhaften Ausblick auf die Elbe. Ob Profikoch Mike Süsser und die vier Kontrahenten zufrieden sein werden?

