Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Letzter Tag am herrlichen Tegernsee! Im "Berghotel Sutten", geführt von René, steigt heute das große Wochenfinale. Direkt an der Skipiste und im herrlichen Wandergebiet gelegen, möchte der 46-Jährige mit deutsch-mediterranem Angebot um den Wochensieg kochen und nichts dem Zufall überlassen.

