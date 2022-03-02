Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.03.2022: "Restaurant Aago", Bonn
44 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 6
Halbzeit in der Köln-Bonn-Runde: Prapti möchte ihre Konkurrenten und Mike Süsser mit ihrem Restaurant "AAGO" in Bonn begeistern. Hier präsentiert sie die Küche ihrer nepalesischen Heimat, die sie mit Herzlichkeit, Stolz und aufmerksamem Service toppt. Wird sie heute die Höchstpunktzahl mit nach Hause nehmen können?
