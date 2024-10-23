Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
44 Min.

Zur Wochenmitte geht es nach Datteln in den Erholungspark Wehlingsheide. Sabrina lockt mit einer wahren Oase, insbesondere für komfortorientierte und erholungssuchende Camper, sowie mit einem einladenden Restaurant. Sie selbst steht in ihrem Betrieb in der Küche! Profi Mike Süsser will sie mit frischen ehrlichen, gutbürgerlichen Gerichten überzeugen. Ob sie damit punkten kann?

