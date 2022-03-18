Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.03.2022: "Wein Villa", Heilbronn
44 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 12
Das Wochenfinale wird in der "Wein Villa" in Heilbronn ausgetragen, wo Küchenchef und Betriebsleiter Florian mit einem Konzept aus Vinothek und Restaurant aufwartet! Den "Goldenen Teller" will er sich mit schwäbischer Küche samt asiatischem Touch erkochen, getoppt durch einen edlen Tropfen. Ob am Ende Speis und Trank die Punktekasse ordentlich klingeln lassen werden?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
