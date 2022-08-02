"Cannibale Royale", AmsterdamJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.08.2022: "Cannibale Royale", Amsterdam
44 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12
An Tag zwei der Amsterdam Runde geht die kulinarische Reise zu Louwrens ins "Cannibale Royale". Mike Süsser und die Gastronomen dürfen sich auf eine moderne, fleischlastige Küche freuen, denn hier stehen Tomahawk-Steaks, Spare Ribs und Burger auf dem Programm. Ob Vegetarier hier auch auf ihre Kosten kommen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins