Überraschend, feine Gerichte im "LeBüsch", Linz Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.07.2022: Überraschend, feine Gerichte im "LeBüsch", Linz
45 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 12
Finaltag bei Heinz: Dieser Mann ist eine Institution in Österreich. Er war mal Koch des Jahres, hatte drei Hauben und zwei Sterne im Guide Michelin. Nun betreibt der Spitzenkoch seit knapp einem Jahr den Stadtheurigen "LeBüsch". Der Gastgeber ist der kreative Leiter des Buschenschank-Konzepts. Kommt das auch bei der Konkurrenz gut an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins