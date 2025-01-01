Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"ESSKALATION", Bonn
44 Min.
Am vorletzten Tag geht es nochmals nach Bonn: Katja betreibt hier gemeinsam mit ihrem Bruder Tom das Restaurant "ESSKALATION". Ihre Speisen sind zu 100 Prozent vegan und ihr Konzept wird von den beiden als "Kreativküche" beschrieben. Werden auch die hartgesottenen Fleischliebhaber der Runde hier auf ihre Kosten kommen?
