Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"SMUK", Heilbronn
44 Min.Ab 12
Ein schmuckes Lädchen hat sich Inhaberin Sibylle in Heilbronn eingerichtet: Ihr Lokal "SMUK" ist eine Mischung aus Concept Store und Tagbar - hier kann nicht nur vegetarisch und vegan gegessen, sondern auch nach Herzenslust durch Deko und Blumen gestöbert werden. Die gelernte Gärtnermeisterin will mit ihrem Händchen für gesunde Speisen punkten und auch auf dem Teller einen grünen Daumen beweisen. Ihre vier Kollegen sind gespannt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
