Folge vom 26.08.2025: Mit Seeblick zur Ruhe kommen in der "Finsinger Alm"
Folge vom 26.08.2025
Am zweiten Tag geht es raus ins Grüne: In der "Finsinger Alm" begrüßt Gastgeber Josef seine Mitstreiter im idyllischen Ort Finsing. Mit Blick auf den Ismaninger Speichersee serviert Josef regionale Spezialitäten mit viel Liebe zur Tradition - vom selbstgemachten Apfelstrudel bis hin zum Schweinebraten. Reicht seine authentische Alm-Küche, um an die Spitze zu klettern?
