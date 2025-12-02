Asion-Fusion-Kitchen im "Izakaya"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.12.2025: Asion-Fusion-Kitchen im "Izakaya"
45 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Am zweiten Tag geht es weiter in Magdeburg zu Tran ins "Izakaya". Das Restaurant bietet eine japanisch-vietnamesische Fusion Küche. Serviert werden hier neben Sushi-Spezialitäten auch Currygerichte und Bowls. Gelingt es Inhaber Tran mit den asiatischen Köstlichkeiten zu punkten?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
