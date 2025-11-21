Mit Herzlichkeit die Woche im "Aram" ausklingen lassenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.11.2025: Mit Herzlichkeit die Woche im "Aram" ausklingen lassen
44 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Zum Wochenausklang führt die Reise ins "Aram Restaurant" zu Abdulah nach Saarbrücken. Seit Mai 2024 steht das Haus für authentische türkisch-arabische Küche, familiäre Herzlichkeit und ein großzügiges Ambiente mit Platz für über 200 Gäste. Doch wird dieses Konzept von Wärme und Gastfreundschaft auch die Konkurrenz überzeugen? Am Ende gibt vergibt der Profikoch noch die finalen Punkte - wer holt sich den Wochensieg?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
