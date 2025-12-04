Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Speisen im denklmalgeschützen Fachwerkhaus: "Gaststätte Zum Volkshaus"

Kabel EinsFolge vom 04.12.2025
Speisen im denklmalgeschützen Fachwerkhaus: "Gaststätte Zum Volkshaus"

Speisen im denklmalgeschützen Fachwerkhaus: "Gaststätte Zum Volkshaus"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.12.2025: Speisen im denklmalgeschützen Fachwerkhaus: "Gaststätte Zum Volkshaus"

44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Am vierten Tag geht es nach Colbitz außerhalb von Magdeburg. Dort freut sich Inhaber Thomas mit der "Gaststätte Zum Volkshaus" auf seine Mitstreiter. Serviert wird gutbürgerliche deutsche Küche im urigen Ambiente des denkmalgeschützten Fachwerkhauses. Neben Schnitzel und Würzfleisch wollen Thomas und sein Koch und Ehemann beweisen, dass urig nicht langweilig sein muss. Ob das gelingt?

Alle verfügbaren Folgen