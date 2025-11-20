Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "WurzelWerk" steht die Nachhaltigkeit im Fokus

Kabel Eins
Folge vom 20.11.2025
Im "WurzelWerk" steht die Nachhaltigkeit im Fokus

Im "WurzelWerk" steht die Nachhaltigkeit im FokusJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.11.2025: Im "WurzelWerk" steht die Nachhaltigkeit im Fokus

Folge vom 20.11.2025
Ab 12

Am Donnerstag führt die kulinarische Reise nach Großbundenbach ins "WurzelWerk". Hier setzt Küchenmeister Benny auf moderne deutsche Küche mit regionalem Bezug, feinem Handwerk und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. Die wechselnde Karte spiegelt Bennys Anspruch wider, Tradition kreativ neu zu interpretieren. Doch wie kommt Bennys Leidenschaft und Kreativität bei der Konkurrenz an?

