Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.08.2025: Finaler Tag: "Schinken-Peter", Giesing
45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Zum großen Finale führt der Weg nach Giesing in den legendären "Schinken-Peter". Gastgeber Markus steht für gelebte Wirtshauskultur, deftige Portionen und eine ordentliche Portion bayerischen Humor. Mit seinem Kaiserschmarrn und der familiären Atmosphäre will Markus die Woche für sich entscheiden. Kann er am letzten Tag die Konkurrenz in den Schatten stellen? Am Ende der Woche vergibt unser Profikoch noch die entscheidenden Punkte.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
