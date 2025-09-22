Wochenstart im "Pasta Passion" im Ennepe-Ruhr-KreisJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.09.2025: Wochenstart im "Pasta Passion" im Ennepe-Ruhr-Kreis
Folge vom 22.09.2025
Zum Wochenauftakt geht's nach Herdecke zu Gastgeberin Sabine in ihre charmante "Pasta Passion". In gemütlich-moderner Atmosphäre dreht sich hier alles um hausgemachte Pasta-Kreationen mit mediterraner Seele. Sabine führt mit Herz und Anspruch - und will gleich am Montag ordentlich punkten. Gelingt ihr der perfekte Start in die Woche?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
