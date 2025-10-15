Euro-asiatische Küche im "Peters - das Genusshotel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.10.2025: Euro-asiatische Küche im "Peters - das Genusshotel"
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Zur Wochenmitte geht's in die Wingst, wo Gastgeber Claus in seinem "Peters - das Genusshotel" euro-asiatische Küche auf gehobenem Niveau präsentiert. Zwischen feinen Aromen und eleganter Präsentation trifft kreative Finesse auf Küchenerfahrung. Kann Claus mit Stil und Anspruch die Führung übernehmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins