Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Euro-asiatische Küche im "Peters - das Genusshotel"

Kabel EinsFolge vom 15.10.2025
Euro-asiatische Küche im "Peters - das Genusshotel"

Folge vom 15.10.2025: Euro-asiatische Küche im "Peters - das Genusshotel"

45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Zur Wochenmitte geht's in die Wingst, wo Gastgeber Claus in seinem "Peters - das Genusshotel" euro-asiatische Küche auf gehobenem Niveau präsentiert. Zwischen feinen Aromen und eleganter Präsentation trifft kreative Finesse auf Küchenerfahrung. Kann Claus mit Stil und Anspruch die Führung übernehmen?

