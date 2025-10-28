Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tradition und Gemütlichkeit im "Ebbelsche"

Kabel EinsFolge vom 28.10.2025
Folge vom 28.10.2025: Tradition und Gemütlichkeit im "Ebbelsche"

45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Am Dienstag geht es nach Rödermark ins "Ebbelsche" - ein Fachwerkhaus voller Tradition und Gemütlichkeit. Zwischen Handkäs, Apfelwein und viel Herzlichkeit zeigt Geli, wie Gastfreundschaft in Hessen gelebt wird. Doch kann ihre Leidenschaft auch ihre Mitstreiter anstecken?

