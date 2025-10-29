Bergfest im "Landgasthof Alte Bergmühle"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.10.2025: Bergfest im "Landgasthof Alte Bergmühle"
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Zum Bergfest geht es nach Dreieich in die traditionsreiche "Alte Bergmühle". Dort serviert Gastgeber Gregor ehrliche deutsche Küche mit mediterranen Akzenten und viel Liebe zum Detail. Doch wie kommt dieses Zusammenspiel bei der Konkurrenz an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins