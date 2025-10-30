Türkische Küche im "Restaurant Bosporus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.10.2025: Türkische Küche im "Restaurant Bosporus"
45 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Tag 4 führt ins "Bosporus" nach Dreieich, wo Gastgeber Murat authentische türkische Küche in stilvollem Ambiente serviert - mit Herzblut und Leidenschaft. Doch wie kommt seine offene und direkte Art bei der Konkurrenz an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins